Свет будут отключать в течение нескольких дней на улицах Ростова-на-Дону

Согласно информации из официальных источников, 27 апреля с 9.00 до 16.00 света не будет в ряде домов на улицах Зорге, Кустанайской и Толмачева.

3 и 4 мая с 9.00 до 17.00 отключение запланировано на улицах 30-я, 31-я и 32-я Линия, Владиленской, Герцена, Ереванской, Кржижановского, а также в переулках Бакинском, Норильском и Рационализаторском.