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15:42 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Свет будут отключать в течение нескольких дней на улицах Ростова-на-Дону

Электричество будут отключать в течение нескольких дней на улицах Ростова-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, 27 апреля с 9.00 до 16.00 света не будет в ряде домов на улицах Зорге, Кустанайской и Толмачева.

3 и 4 мая с 9.00 до 17.00 отключение запланировано на улицах 30-я, 31-я и 32-я Линия, Владиленской, Герцена, Ереванской, Кржижановского, а также в переулках Бакинском, Норильском и Рационализаторском.

Причина неудобств — проведение работ на трансформаторных подстанциях с целью исключения аварийных ситуаций.

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