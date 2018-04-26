На севере Волгограда два дня не будет воды

Источник: Комсомольская правда

На улице потеплело и компания «Концессии водоснабжения» активно взялась за ремонт сетей в Волгограде. Старые трубы меняют на новые, что не может не радовать. Единственный нюанс: на время ремонта перекрывают воду, а значит, волгоградцам придется потерпеть.

На этот раз терпеть придется жителям Краснооктябрьского района. Здесь будут врезать новый водовод длиной 740 метров в действующую сеть от проспекта Ленина до поселка Нижние Баррикады. Работы займут пару дней.

В связи с чем с 08.30 утра 27 апреля до 20.30 вечера 28 апреля воды не будет по следующим адресам:

— поспект. Волжский, № 2, 4, 6, 8, 12, 2а, 12а.

— проспект Ленина, № 114, 114а, 110 г.

— улица Матевосяна, № 4, 6, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 36.

— поселок Металлургов, № 12 — 190, 71а, 84а, 120а.

— улица Прибалтийская, № 1 — 17, 19, 1а.

— улица Тряскина, № 1 — 50, 51а.

— улица Чистоозерная, № 2, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 14а, 16, 16а, 32, 51, 53, 53а.