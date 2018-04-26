Власти попросят калининградцев выбрать название для сквера около бывшего ДКМ

Источник: Калининград.Ru

— У нас было рабочее название — сквер Биржевой. Но, скорее всего, проведём какую-то акцию, чтобы жители выбрали. Будем это обсуждать с населением, — пояснил чиновник.

Он также отметил, что график работы фонтана согласуют с жителями. После открытия объект будет функционировать в усиленном режиме для проверки всех систем. Возможно, светомузыкальные шоу будут проводить несколько раз в день.

Проект по обустройству площади и фонтана с подсветкой у здания бывшей Кёнигсбергской биржи рассмотрели на заседании совета по культуре в декабре 2017 года.

Светомузыкальный фонтан сможет работать в «поющем» режиме, синхронизируя работу водных эффектов и цветов подсветки в такт музыкальному сопровождению. Объект будет антивандальным: все коммуникации, подводные RGB-светильники и насадки закроют декоративным решётчатым настилом.