Власти попросят калининградцев выбрать название для сквера около бывшего ДКМ
Власти планируют привлечь жителей к выбору названия для будущего сквера рядом с бывшим ДКМ. Об этом рассказал
Власти планируют привлечь жителей к выбору названия для будущего сквера рядом с бывшим ДКМ. Об этом рассказал
— У нас было рабочее название — сквер Биржевой. Но, скорее всего, проведём
Он также отметил, что график работы фонтана согласуют с жителями. После открытия объект будет функционировать в усиленном режиме для проверки всех систем. Возможно, светомузыкальные шоу будут проводить несколько раз в день.
Проект по обустройству площади и фонтана с подсветкой у здания бывшей Кёнигсбергской биржи рассмотрели на заседании совета по культуре в декабре 2017 года.
Светомузыкальный фонтан сможет работать в «поющем» режиме, синхронизируя работу водных эффектов и цветов подсветки в такт музыкальному сопровождению. Объект будет антивандальным: все коммуникации, подводные
Кроме этого, на площади высадят более 30 сосен и несколько тысяч кустарников. Проект финансируется «Сбербанком» и другими благотворителями. Его стоимость составляет 200 млн рублей.