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17:38 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти попросят калининградцев выбрать название для сквера около бывшего ДКМ

Власти планируют привлечь жителей к выбору названия для будущего сквера рядом с бывшим ДКМ. Об этом рассказал вице-премьер регионального правительства Гарри Гольдман в среду, 25 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— У нас было рабочее название — сквер Биржевой. Но, скорее всего, проведём какую-то акцию, чтобы жители выбрали. Будем это обсуждать с населением, — пояснил чиновник.

Он также отметил, что график работы фонтана согласуют с жителями. После открытия объект будет функционировать в усиленном режиме для проверки всех систем. Возможно, светомузыкальные шоу будут проводить несколько раз в день.

Проект по обустройству площади и фонтана с подсветкой у здания бывшей Кёнигсбергской биржи рассмотрели на заседании совета по культуре в декабре 2017 года.

Светомузыкальный фонтан сможет работать в «поющем» режиме, синхронизируя работу водных эффектов и цветов подсветки в такт музыкальному сопровождению. Объект будет антивандальным: все коммуникации, подводные RGB-светильники и насадки закроют декоративным решётчатым настилом.

Кроме этого, на площади высадят более 30 сосен и несколько тысяч кустарников. Проект финансируется «Сбербанком» и другими благотворителями. Его стоимость составляет 200 млн рублей.

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