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13:16 (мск), источник: Вести Сочи

1 и 9 мая в Сочи изменятся схемы маршрутов общественного транспорта

Как сообщается на официальном сайте администрации курорта, в связи с введением временных ограничений, прекращением движения транспортных средств на время проведения праздничных мероприятий 1 и 9 мая будут изменены схемы маршрутов регулярных перевозок города Сочи.

Источник: Вести Сочи

Изменены будут схемы следующих маршрутов:

Направление Лазаревское — Сочи: автобусы, следующие маршрутами № 110, 119, 155к, 155, 169 будут осуществлять движение по ул. Виноградная, далее через транспортную развязку «Кубанское кольцо», далее по ул. Московская до ж/д вокзала Сочи в прямом направлении.

Маршруты № 4, 6, 7, 25, 30, 104, следующие в направлении ж/д вокзал Сочи по ул. Виноградная будут осуществлять движение с выездом на ул. Гагарина (Кубанское кольцо), ул. Московская, ул. Горького (ост. «автовокзал Сочи»), далее по маршруту. В обратном направлении движение через ул. Гагарина, ул. Красноармейская, ул. Виноградная.

Маршрут № 92 будет осуществлять движение по ул. Виноградная с выездом на ул. Гагарина (Кубанское кольцо), ул. Московская (ост. «Рынок»), ул. Горького, конечный ост. пункт «улица Роз» и далее по маршруту на ул. Ландышевую.

Направление Адлер — Сочи: автобусы, следующие маршрутами № 105с, 105к, 125, 125с, 125п, 180 будут осуществлять движение по ул. Транспортная и ул. 20-й Горнострелковой дивизии в прямом и обратном направлении.

Маршруты № 1, 2, 3, 22, 37, 43, 45, 83, 86, 87, 103, 113, 120, 121, 124с от ост. «автовокзал Сочи» будут осуществлять движение по Дублеру Курортного проспекта с выездом на Курортный проспект через ул. 20-й Горнострелковой дивизии в прямом и обратном направлении.

Маршрут № 94 в прямом и обратном направлении будет осуществлять движение по Дублеру Курортного проспекта с выездом на ж/д вокзал Сочи.

Маршруты регулярных перевозок № 36, 101, 102, 114 ограничено движение до ост. «ж/д вокзал Сочи», ул. Навагинская.

У автобусов, следующих по маршруту № 38, ограничена схема движения от ост. «Лесная» (ул. Макаренко) до ост. «Спортивная» (ул. Егорова).

Маршрут № 14 будет осуществлять движение с ограничением по ул. Пионерская, с организацией движения по ул. Нагорная, с выездом на пер. Морской и далее по маршруту.

Автобусы № 19, 41, 95, 98 и 122 будут осуществлять движение через автовокзал Сочи далее по ул. Транспортная и ул. 20-й Горнострелковой дивизии в прямом и обратном направлении.

Маршрут № 47 будет осуществлять движение по сокращенной схеме от автовокзала Сочи по ул. Транспортная до ост. «Цирк» в прямом и обратном направлении.

Приостановлено движение 9 мая будет с 9:00 до 13:00 на маршрутах № 15, 17, 23, 24.

Хостинский внутригородской район города Сочи

На время проведения мероприятий будут временно изменены схемы маршрутов регулярных перевозок города Сочи № 55, 127, 128, 129, 134 и 136 с ограничением движения ост. «Хоста-Мост» (без заезда на ост. «ж/д вокзал Хоста»).

Лазаревский внутригородской район города Сочи

На время проведения мероприятий будет приостановлено движение автобусов по маршрутам № 68, 69, 70.

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