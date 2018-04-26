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17:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Какая погода будет в Ростове-на-Дону и области на майские праздники?

Как сообщила «АиФ-Ростов» начальник Ростовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Назарова, Первомай на Дону будет по-настоящему тёплым, а вот ко Дню Победы погода немного испортится.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 51% 757 мм рт. ст. 6 м/с

По области

В первых числах мая территория Ростовской области попадёт под влияние повышенного давления — антициклона. Погода в эти дни ожидается без осадков. Ветер восточной направленности — слабый и умеренный, в отдельные дни — с порывами до 15−18 метров в секунду.

Температура ночью — от 9 до 14 градусов тепла, днём — 20−25, местами по югу и юго-востоку региона воздух прогреется до 29 градусов.

Начиная с 8 мая, погода будет меняться, так как атмосферное давление начнёт падать.

8 мая — по югу, а 9 и 10 мая — местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Ветер — 7−12 метров в секунду восточной направленности, а при грозах, возможен шквалистый до 15−20 метров.

Температура ночью от 18 до 13 градусов. Днём — от 14 до 19 тепла. В отдельных районах по востоку области — до 22.

В Ростове-на-Дону

В донской столице — без особенностей. Температура воздуха 10−12 градусов ночью. Днём — почти по-летнему тепло: с 1 по 8 мая воздух будут прогреваться до 23−26 градусов.

С 8 числа, а также 9 и 10 мая — понижение температуры до 19−20-ти. Как и по области, ожидаются небольшие кратковременные грозовые дожди.

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