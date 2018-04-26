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17:24 (мск), источник: Prokazan.ru

Стал известен график публичных слушаний по новому генплану Казани

Стали известны даты публичных слушаний по новому генеральному плану Казани, об этом сообщается в сборнике электронных документов мэрии.

Источник: Prokazan.ru

Слушания будут проходить с 29 мая по 6 июня в 13 местах Казани. Время начала слушаний назначено на 10, 17 или 14 часов. Места проведения слушаний выбраны в школах, во дворцах культуры, либо в зданиях муниципальных администраций и управлений.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный план Казани до 2035 года включены мероприятия по демотивации использования личного транспорта. Согласно генплану, в городе планируют построить 344 км улично-дорожной сети (УДС), более 10 развязок, а также проведут мероприятия по демотивации использования личного транспорта. Отметим, в Казани генплан до 2035 года обойдется бюджету в 80 млн рублей.

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