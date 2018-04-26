Претендовать на субсидии на ЖКУ смогут семьи с доходом до 15 тыс. рублей
Законопроект о снижении предельно допустимой доли доходов на оплату ЖКУ поступил на рассмотрение Госдумы РФ.
Законопроект о снижении предельно допустимой доли доходов на оплату ЖКУ поступил на рассмотрение Госдумы РФ.
В России могут ограничить размер расходов на оплату
У каждой семьи будет собственный порог для получения субсидии, который будет зависеть от размера платежей за ЖКУ и суммарного дохода семьи. К примеру, в
Добавим, что сейчас в большинстве регионов предельно допустимая доля совокупных доходов семьи на оплату «коммуналки» установлена в размере 22%. Некоторые регионы эту планку уже снизили: в Якутии — до 15%, в
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о субсидиях на оплату ЖКУ и о максимальной доле расходов на оплату жилья депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу РФ в начале апреля. Авторы предлагают установить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере не более 15% от совокупного дохода семьи. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Ранее Госдума уже отклонила законопроект, которым предлагалось снизить порог затрат на ЖКХ для получения субсидии. Как пояснила изданию председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, отказ был связан с тем, что у субъектов и так есть право снизить долю дохода для получения субсидии. Однако, по её словам, регионы пользуются этим правом неохотно, поэтому необходимо принять решение на федеральном уровне.
Добавим, что в жителей России с середины июля 2018 года ждёт очередной рост тарифов на ЖКУ.