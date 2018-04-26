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13:15 (мск), источник: ИА REGNUM

Претендовать на субсидии на ЖКУ смогут семьи с доходом до 15 тыс. рублей

Законопроект о снижении предельно допустимой доли доходов на оплату ЖКУ поступил на рассмотрение Госдумы РФ.

В России могут ограничить размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 15% от совокупного дохода семьи. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Госдумы РФ. В этом случае на получение субсидии от государства смогут претендовать семьи с доходами около 15 тысяч рублей, а не 10 тысяч, как сейчас.

У каждой семьи будет собственный порог для получения субсидии, который будет зависеть от размера платежей за ЖКУ и суммарного дохода семьи. К примеру, в Северо-Западном федеральном округе, по результатам опроса банков, средний платеж за услуги ЖКХ составляет 1,5 тысячи рублей, а значит, помощь на этой территории будут получать семьи с доходом около 10 тысяч рублей, пишет «Российская газета». В Москве и Московской области средний размер платежа составляет 5,6 тысячи рублей, и на поддержку могут рассчитывать семьи с доходом в районе 37 тысяч рублей.

Добавим, что сейчас в большинстве регионов предельно допустимая доля совокупных доходов семьи на оплату «коммуналки» установлена в размере 22%. Некоторые регионы эту планку уже снизили: в Якутии — до 15%, в Санкт-Петербурге — до 14%, в Москва — до 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о субсидиях на оплату ЖКУ и о максимальной доле расходов на оплату жилья депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу РФ в начале апреля. Авторы предлагают установить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере не более 15% от совокупного дохода семьи. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ранее Госдума уже отклонила законопроект, которым предлагалось снизить порог затрат на ЖКХ для получения субсидии. Как пояснила изданию председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, отказ был связан с тем, что у субъектов и так есть право снизить долю дохода для получения субсидии. Однако, по её словам, регионы пользуются этим правом неохотно, поэтому необходимо принять решение на федеральном уровне.

Добавим, что в жителей России с середины июля 2018 года ждёт очередной рост тарифов на ЖКУ.

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