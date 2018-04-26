В Краснодаре откроют две фан-зоны для болельщиков ЧМ-2018
Там можно будет посмотреть матчи турнира на большом экране и принять участие в развлекательной программе.
Там можно будет посмотреть матчи турнира на большом экране и принять участие в развлекательной программе.
«Одна из площадок будет организована около здания городской администрации, второе место пока определяется», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Он добавил, что также планируется создание навигации и другой инфраструктуры для туристов, изменение схемы движения транспорта, чтобы снизить число пробок, сообщается на портале welcome2018.com.
Как писал
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,