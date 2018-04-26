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13:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские улицы начали ремонтировать асфальтовым срезом

На две дороги Ленинского района высыпали 40 самосвалов б/у асфальта.

Источник: управа Ленинского района

С середины апреля в Воронеже начался ремонт дорог по федеральной программе. Первым его этапом стало срезание старого верхнего слоя асфальтового покрытия. Образующийся в результате фрезерования материал вывозят на площадки районных комбинатов благоустройства, а затем по мере необходимости используют для ремонта улиц частного сектора.

— Сейчас запас среза в нашем районе составляет более 800 тонн, — рассказали в управе Ленинского района. — Его хранение и отпуск строго контролируется.

Ремонтируют улицы по заявкам местных жителей. За последние дни методом отсыпки и уплотнения асфальтового среза выровняли дороги на улице Энтузиастов и в переулке Одесский. На эти адреса ушло 530 тонн среза, это 40 самосвалов.

До конца сезона асфальтовым срезом отремонтируют три с половиной десятка улиц Ленинского района.

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