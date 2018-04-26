Воронежские улицы начали ремонтировать асфальтовым срезом
На две дороги Ленинского района высыпали 40 самосвалов б/у асфальта.
На две дороги Ленинского района высыпали 40 самосвалов б/у асфальта.
С середины апреля в Воронеже начался ремонт дорог по федеральной программе. Первым его этапом стало срезание старого верхнего слоя асфальтового покрытия. Образующийся в результате фрезерования материал вывозят на площадки районных комбинатов благоустройства, а затем по мере необходимости используют для ремонта улиц частного сектора.
— Сейчас запас среза в нашем районе составляет более 800 тонн, — рассказали в управе Ленинского района. — Его хранение и отпуск строго контролируется.
Ремонтируют улицы по заявкам местных жителей. За последние дни методом отсыпки и уплотнения асфальтового среза выровняли дороги на улице Энтузиастов и в переулке Одесский. На эти адреса ушло 530 тонн среза, это 40 самосвалов.
До конца сезона асфальтовым срезом отремонтируют три с половиной десятка улиц Ленинского района.