Воронежские улицы начали ремонтировать асфальтовым срезом

Источник: управа Ленинского района

С середины апреля в Воронеже начался ремонт дорог по федеральной программе. Первым его этапом стало срезание старого верхнего слоя асфальтового покрытия. Образующийся в результате фрезерования материал вывозят на площадки районных комбинатов благоустройства, а затем по мере необходимости используют для ремонта улиц частного сектора.

— Сейчас запас среза в нашем районе составляет более 800 тонн, — рассказали в управе Ленинского района. — Его хранение и отпуск строго контролируется.

Ремонтируют улицы по заявкам местных жителей. За последние дни методом отсыпки и уплотнения асфальтового среза выровняли дороги на улице Энтузиастов и в переулке Одесский. На эти адреса ушло 530 тонн среза, это 40 самосвалов.