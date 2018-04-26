Улицам в Ленинском районе Челябинска поменяют приоритет
Изменения призваны уменьшить число аварий на одном из перекрёстков.
Изменения призваны уменьшить число аварий на одном из перекрёстков.
Схема организации движения изменится в Ленинском районе Челябинска, сообщают в
Изменения в приоритетности произойдут на пересечении улиц Ереванской и Лизы Чайкиной. Улица Лизы Чайкиной будет считаться главной дорогой, а Ереванская — второстепенной, автомобили по ней должны будут двигаться без остановок.
«Работы будут вестись в дневное время. Водителей просят соблюдать осторожность при проезде перекрестка и внимательно смотреть на знаки», — предупреждают в администрации.
Как ожидается, изменения позволят снизить число автомобильных аварий на перекрёстке.