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13:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

Улицам в Ленинском районе Челябинска поменяют приоритет

Изменения призваны уменьшить число аварий на одном из перекрёстков.

Источник: Reuters

Схема организации движения изменится в Ленинском районе Челябинска, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Изменения в приоритетности произойдут на пересечении улиц Ереванской и Лизы Чайкиной. Улица Лизы Чайкиной будет считаться главной дорогой, а Ереванская — второстепенной, автомобили по ней должны будут двигаться без остановок.

«Работы будут вестись в дневное время. Водителей просят соблюдать осторожность при проезде перекрестка и внимательно смотреть на знаки», — предупреждают в администрации.

Как ожидается, изменения позволят снизить число автомобильных аварий на перекрёстке.

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