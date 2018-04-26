Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В обход ООН: Путин сделал важное заявление для всего мира
Что будет, если «закончились права»
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную. Дело не в травмах?
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12Восстание обреченных
13:13 (мск), источник: 36on.ru

МЧС: Гроза, ливень и сильный ветер приближаются к Воронежской области

В пятницу, 27 апреля, в Воронежской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 756 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2018

Погода резко ухудшится в дневное время. В этот период местами по региону возможны сильные дожди и грозы. Во время грозы ожидается усиление западного ветра. Его порывы могут достигать 15−20 м/с. В связи с этим спасатели просят придерживаться правил поведения во время ливневого дождя, грозы и сильного ветра.

Напомним, что ранее МЧС сообщало о том, что сегодня, 26 апреля, в Воронежской области возможно усиление юго-западного ветра — до 15−20 м/с. Синоптики Gismeteo также предупреждали воронежцев о ливне с грозой и сильным ветром, который обрушится на областной центр в ближайшие дни. На майские праздники метеорологи обещают солнечную и теплую погоду без осадков.

Все новости региона
Вынесен приговор гостю из Северной Осетии, замуровавшему в бетон труп брата
В Минкомсвязи исключили развитие интернета по китайскому пути
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой Константин Хабенский вместе с коллегами по съемкам представил свою первую режиссерскую работу московской публике
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь