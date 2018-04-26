МЧС: Гроза, ливень и сильный ветер приближаются к Воронежской области

Погода резко ухудшится в дневное время. В этот период местами по региону возможны сильные дожди и грозы. Во время грозы ожидается усиление западного ветра. Его порывы могут достигать 15−20 м/с. В связи с этим спасатели просят придерживаться правил поведения во время ливневого дождя, грозы и сильного ветра.

Напомним, что ранее МЧС сообщало о том, что сегодня, 26 апреля, в Воронежской области возможно усиление юго-западного ветра — до 15−20 м/с. Синоптики Gismeteo также предупреждали воронежцев о ливне с грозой и сильным ветром, который обрушится на областной центр в ближайшие дни. На майские праздники метеорологи обещают солнечную и теплую погоду без осадков.