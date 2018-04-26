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13:26 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре ветеранам выделят деньги на ремонт квартир

Социальные выплаты получат 723 человека.

Самарским ветеранам Великой Отечественной войны выделят социальную выплату в размере 44 тысяч рублей на ремонт квартир. Об этом сегодня, 26 апреля, на рабочем совещании в гордуме сообщила глава департамента опеки, попечительства и соцподдержки Светлана Найденова, пишет 63.ru.

По ее словам, в Самаре все ветераны обеспечены жильем. В квартирах нуждаются только 5 вдов ветеранов ВОВ и 15 тружеников тыла.

«Для предоставления жилья одной из вдов мы получили субсидию. Также готовим аналогичные выплаты для тружеников тыла», — рассказала Светлана Найденова.

Отметим, что многие ветераны живут в домах и квартирах, в которых уже давно не проводился ремонт. В связи с этим власти решили выделить им необходимые средства. Социальные выплаты должны получить 723 человека.

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