В Самаре ветеранам выделят деньги на ремонт квартир

Самарским ветеранам Великой Отечественной войны выделят социальную выплату в размере 44 тысяч рублей на ремонт квартир. Об этом сегодня, 26 апреля, на рабочем совещании в гордуме сообщила глава департамента опеки, попечительства и соцподдержки Светлана Найденова, пишет 63.ru.

По ее словам, в Самаре все ветераны обеспечены жильем. В квартирах нуждаются только 5 вдов ветеранов ВОВ и 15 тружеников тыла.

«Для предоставления жилья одной из вдов мы получили субсидию. Также готовим аналогичные выплаты для тружеников тыла», — рассказала Светлана Найденова.