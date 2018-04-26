Звезда «Ворониных» раскрыл подробности о своем состоянии

Источник: РИА "Новости"

«Что-то меня с утра сегодня все достали. Нет, все нормально», — подчеркнул Клюев.

Ранее в четверг ТАСС сообщил, что у 73-летнего Клюева возникли серьезные проблемы с легкими. Отмечалось, что ложиться в больницу актер не стал.