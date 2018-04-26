Репетиция Парада 5 мая 2018 — перекрытие улиц в Новосибирске

Источник: VN.ru

Перекрытия улиц в субботу 5 мая 2018

5 мая с 7.00 до 15.30 в городе пройдет репетиция парада войск Новосибирского гарнизона. Будет запрещено движение в центре города на участках дорог:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;.

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;.

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;.

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;.

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;.

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.

Внимание: по опыту прошлого года можно отметить, что перекрытия улиц всегда продляются на 1−1,5 часа от установленного времени.

7 мая (понедельник) с 18.00 до 22.30 будут перекрыты участки:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;.

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;.

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;.

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;.

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;.

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской.

8 мая (вторник) запрещается движение транспорта:

с 8.00 до 18.00 — по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

с 20.00 до 23.00:

— по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова;.

— по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.