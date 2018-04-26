Страшно и смешно: в Челябинске продают суровых матрешек и куклу-расчлененку

— Мам, купи куклу, ты мне за хорошие оценки обещала, — дочь тащит в сторону отдела с детской радостью.

Подходим, а там ЭТО! Я, конечно, как мама, в курсе моды на «мертвых» кукол — героинь популярного мультфильма. Но расчлененка — это, пожалуй, уже слишком. Хотя можно назвать кукла-конструктор, и будет не так страшно.

А на матрешек посмотрите. Отличный сувенир для иностранцев из сурового Челябинска. Продается эта и другая «красота» в Ленинском районе — на рынке возле автодороги Меридиан.