Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В обход ООН: Путин сделал важное заявление для всего мира
Что будет, если «закончились права»
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Названа страна, заблокировавшая заседание комиссии Украина — НАТО
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Герцогиня Кэтрин установила рекорд по родам – СМИ
Странный вид сына Полищук беспокоит фанатов - СМИ
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Петербургский хирург-онколог рассказывает, как борется с раком
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12Восстание обреченных
13:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Страшно и смешно: в Челябинске продают суровых матрешек и куклу-расчлененку

Корреспондент «Комсомолки» обнаружила ужасающие экспонаты в магазине игрушек.

— Мам, купи куклу, ты мне за хорошие оценки обещала, — дочь тащит в сторону отдела с детской радостью.

Подходим, а там ЭТО! Я, конечно, как мама, в курсе моды на «мертвых» кукол — героинь популярного мультфильма. Но расчлененка — это, пожалуй, уже слишком. Хотя можно назвать кукла-конструктор, и будет не так страшно.

А на матрешек посмотрите. Отличный сувенир для иностранцев из сурового Челябинска. Продается эта и другая «красота» в Ленинском районе — на рынке возле автодороги Меридиан.

— А я что? А я ничего. Мне хозяйка привезла, я на витрину поставила, — говорит продавец. — Вот вам не нравится, а кто-то купит. Я три дня назад выложила пластмассовых червяков, противненьких таких, — школьники сразу все скупили.

Все новости региона
 Brand Finance: Аэрофлот вновь самый узнаваемый авиационный бренд в мире
У россиян стало больше свободных денег - до 20 тысяч рублей
В Минкомсвязи исключили развитие интернета по китайскому пути
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой Константин Хабенский вместе с коллегами по съемкам представил свою первую режиссерскую работу московской публике
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь