Страшно и смешно: в Челябинске продают суровых матрешек и куклу-расчлененку
Корреспондент «Комсомолки» обнаружила ужасающие экспонаты в магазине игрушек.
Корреспондент «Комсомолки» обнаружила ужасающие экспонаты в магазине игрушек.
— Мам, купи куклу, ты мне за хорошие оценки обещала, — дочь тащит в сторону отдела с детской радостью.
Подходим, а там ЭТО! Я, конечно, как мама, в курсе моды на «мертвых» кукол — героинь популярного мультфильма. Но расчлененка — это, пожалуй, уже слишком. Хотя можно назвать
А на матрешек посмотрите. Отличный сувенир для иностранцев из сурового Челябинска. Продается эта и другая «красота» в Ленинском районе — на рынке возле автодороги Меридиан.
— А я что? А я ничего. Мне хозяйка привезла, я на витрину поставила, — говорит продавец. — Вот вам не нравится, а