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13:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Огроменную очередь в челябинской поликлинике засняли горожане

Из-за объединения больниц страдают тысячи человек.

В соцсети горожане выложили столпотворение у поликлиники № 4 на проспекте Победы, 376. Очередь за талонами ко врачам заполонила холл, крыльцо и внутренний двор больницы. Запись через интернет и по телефону не работает, поэтому пациенты вынуждены приходить лично.

В минздраве объяснили, что ОКБ № 4 объединяют с ОКБ № 3. Поэтому и случился сбой на сайте, из-за которого нельзя записаться онлайн.

— Такой бардак не только сегодня. Очереди в регистратуру уже несколько недель, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск горожанка Елена.

— Идут работы по отладке системы. В регистратуре поликлиники работают максимальное количество регистраторов. Все это временно, в ближайшее время проблему решим. Руководство больницы приносит извинение пациентам, — отметили в пресс-службе минздрава.

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