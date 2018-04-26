Огроменную очередь в челябинской поликлинике засняли горожане

В соцсети горожане выложили столпотворение у поликлиники № 4 на проспекте Победы, 376. Очередь за талонами ко врачам заполонила холл, крыльцо и внутренний двор больницы. Запись через интернет и по телефону не работает, поэтому пациенты вынуждены приходить лично.

В минздраве объяснили, что ОКБ № 4 объединяют с ОКБ № 3. Поэтому и случился сбой на сайте, из-за которого нельзя записаться онлайн.

— Такой бардак не только сегодня. Очереди в регистратуру уже несколько недель, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск горожанка Елена.