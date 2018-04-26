Огроменную очередь в челябинской поликлинике засняли горожане

В соцсети горожане выложили столпотворение у поликлиники № 4 на проспекте Победы, 376. Очередь за талонами ко врачам заполонила холл, крыльцо и внутренний двор больницы. Запись через интернет и по телефону не работает, поэтому пациенты вынуждены приходить лично.
В минздраве объяснили, что ОКБ № 4 объединяют с ОКБ № 3. Поэтому и случился сбой на сайте,
— Такой бардак не только сегодня. Очереди в регистратуру уже несколько недель, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск горожанка Елена.
— Идут работы по отладке системы. В регистратуре поликлиники работают максимальное количество регистраторов. Все это временно, в ближайшее время проблему решим. Руководство больницы приносит извинение пациентам, — отметили в