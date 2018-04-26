В Симферополе почтили память жертв катастрофы на ЧАЭС

Источник: РИА "Новости"

Участники траурного мероприятия возложили цветы к Мемориалу жертвам Чернобыльской катастрофы и памятному знаку «Героям-ликвидаторам, которые спасли мир».

При этом глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил подвиг ликвидаторов, который они совершили. «Последствия атомной аварии могли быть еще более масштабными, если бы не героизм, мужество и самопожертвование тех, кто участвовал в тушении пожаров, расчистке завалов, дезактивации территории и других работах в зоне катастрофы. Ценой своей собственной жизни, своего здоровья ликвидаторы спасли многие тысячи людей», — подчеркнул он.

По словам Аксенова, крымские власти делают все возможное, чтобы обеспечить всех чернобыльцев достойным уровнем социальной и медицинской защиты. «На сегодняшний день в Крыму меры социальной поддержки получают 3240 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий, в том числе более 1670 ликвидаторов», — добавил глава РК.

В рамках мероприятия присутствующие почтили память жертв ЧАЭС минутой молчания. Затем прозвучал троекратный салютный залп. Также по погибшим чернобыльцам и жертвам техногенных катастроф была проведена поминальная панихида.