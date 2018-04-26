Все работы по сносу незаконного павильона на улице Полевой будут завершены до конца недели

На пересечении улицы Полевая и проспекта Ленина начался снос магазина. По информации приставов, здание на перекрестке было построено незаконно. Судебное решение о его демонтаже было принято еще в 2011 году. Однако, как пояснили в ведомстве, собственник строения все это время находился в розыске и игнорировал предписание.