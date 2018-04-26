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13:21 (мск), источник: Вести - Самара

Все работы по сносу незаконного павильона на улице Полевой будут завершены до конца недели

В среду вечером в центре Самары работала тяжелая строительная техника. Таким наглядным образом продемонстрирована сила закона.

На пересечении улицы Полевая и проспекта Ленина начался снос магазина. По информации приставов, здание на перекрестке было построено незаконно. Судебное решение о его демонтаже было принято еще в 2011 году. Однако, как пояснили в ведомстве, собственник строения все это время находился в розыске и игнорировал предписание.

Планируется, что все работы по разборке магазина и вывозу мусора будут завершены до конца этой недели.

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