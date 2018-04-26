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14:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На 19 улицах Красноярска поменяют освещение

Этот объем работ почти в пять раз больше, чем в прошлом году.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В этом году на 19 красноярских улицах поменяют освещение. Этот объем работ почти в пять раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в мэрии.

«Объекты, которые попали в план работ этого года — часть так называемого реестра потребностей. Он составляется и пополняется регулярно по жалобам и обращениям горожан, предписаниям надзорных органов и по результатам обследования городских территорий», — пояснили в департаменте горхозяйства.

Работы в этом сезоне проведут на ул. Б. Хмельницкого, ул. Верхняя, ул. Томская, ул. Вавилова, ул. Мичурина в районе домов №№ 39, 41, 43, ул. Павлова, 5, ул. Ладо Кецховели, 69, ул. Лесопарковая и других.

В городской администрации пояснили, что все оборудование «будет самым современным», а опоры освещения, фонари, распределительные узлы — антивандальными.

Напомним, что новое освещение появится на пр. Мира, а также в новых скверах, которые начали ремонтировать в рамках подготовки к Универсиаде-2019.

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