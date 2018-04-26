На 19 улицах Красноярска поменяют освещение

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В этом году на 19 красноярских улицах поменяют освещение. Этот объем работ почти в пять раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в мэрии.

«Объекты, которые попали в план работ этого года — часть так называемого реестра потребностей. Он составляется и пополняется регулярно по жалобам и обращениям горожан, предписаниям надзорных органов и по результатам обследования городских территорий», — пояснили в департаменте горхозяйства.

Работы в этом сезоне проведут на ул. Б. Хмельницкого, ул. Верхняя, ул. Томская, ул. Вавилова, ул. Мичурина в районе домов №№ 39, 41, 43, ул. Павлова, 5, ул. Ладо Кецховели, 69, ул. Лесопарковая и других.

В городской администрации пояснили, что все оборудование «будет самым современным», а опоры освещения, фонари, распределительные узлы — антивандальными.