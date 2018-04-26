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13:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской зоогалерее ждёт хозяина утка, которую нашли в гаражном кооперативе

В Иркутской зоогалерее дожидается хозяина мускусная утка, которую в ночь на 24 апреля 2018 года сотрудники учреждения выловили на территории одного из гаражных кооперативов на ул. Помяловского.

Как рассказала «Байкал Инфо» руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, в полночь им позвонил сторож кооператива, который рассказал, что между гаражами мечется неизвестная ему птица, и умолял её спасти, т.к. она рисковала погибнуть под колёсами автомобилей или нападения собак.

«Пришлось немного повозиться, но птицу выловили, — рассказала Людмила Ивушкина. — Ею оказалась самка мускусной утки. Они хорошо летают, возможно, она перелетела забор и приземлилась в гаражном кооперативе». В зоогалерее предполагают, что утка может принадлежать жителям частных домов, которые расположены вблизи гаражного кооператива. Объявление о находке утки размещено на сайте зоогалереи.

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