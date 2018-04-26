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13:54 (мск), источник: Om1.ru

Три «радиоактивных человека» прилетели в Омск в 2018 году

Их подвергли санитарно-карантинному контролю.

В I квартале 2018 года в воздушном пункте пропуска Омск (Центральный) через государственную границу РФ выполнялись рейсы как из, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди таких стран можно отметить Казахстан, Тайланд, Вьетнам, Индия, Китай, Австрия, Израиль, ОАЭ.

Чтобы не допустить заноса и распространения различных инфекционных заболеваний, а также потенциально опасных для омичей товаров и грузов проводится санитарно-карантинный контроль, транспортных средств, пассажиров, товаров и грузов.

За первые три месяца текущего года проверили 225 транспортных средств, 29 635 жителей из 8 стран зарубежья. Среди проверенных граждан специалисты выявили два случая подозрения на инфекционное заболевание — острые кишечные инфекции.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, случаев завоза и распространения инфекционных заболеваний, которые требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории РФ не зарегистрировано.

Вместе с тем было выявлено три человека с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Их подвергли санитарно-карантинному контролю.

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