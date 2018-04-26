Дожди придут в Нижегородскую область в выходные
Пасмурная погода ожидает нижегородцев сегодня. По прогнозу синоптиков, наш регион будет ощущать влияние теплой части обширного атлантического циклона.
Пасмурная погода ожидает нижегородцев сегодня. По прогнозу синоптиков, наш регион будет ощущать влияние теплой части обширного атлантического циклона.
Над областью нависнут облака, а местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до + 10 градусов. К концу рабочей недели температура продолжит расти: уже завтра столбики термометров поднимутся до отметки +17, будет солнечно. Однако в выходные в регион вновь вернутся дожди.