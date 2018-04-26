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13:53 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Дожди придут в Нижегородскую область в выходные

Пасмурная погода ожидает нижегородцев сегодня. По прогнозу синоптиков, наш регион будет ощущать влияние теплой части обширного атлантического циклона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 756 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Вести - Нижний Новгород

Над областью нависнут облака, а местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до + 10 градусов. К концу рабочей недели температура продолжит расти: уже завтра столбики термометров поднимутся до отметки +17, будет солнечно. Однако в выходные в регион вновь вернутся дожди.

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