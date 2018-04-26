Дожди придут в Нижегородскую область в выходные

Над областью нависнут облака, а местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до + 10 градусов. К концу рабочей недели температура продолжит расти: уже завтра столбики термометров поднимутся до отметки +17, будет солнечно. Однако в выходные в регион вновь вернутся дожди.