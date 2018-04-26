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15:46 (мск), источник: N + 1

Древних людей поймали за охотой на гигантских ленивцев

Люди эпохи плейтосцена могли охотиться на гигантских ленивцев — об этом свидетельствуют следы человека внутри следов животного, найденные в Северной Америке, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Источник: Alex McClelland

Гигантские ленивцы обитали в Северной и Южной Америке и были мало похожи на живущих сегодня потомков.

Эти крупные млекопитающие жили на земле, обладали длинными и мощными когтями и были сопоставимы по величине со слонами.
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Находки останков гигантских ленивцев показывают, что первые люди в Америке, предки индейцев, еще столкнулись с этими животными. В Санта-Элине палеонтологи обнаружили украшения, сделанные из костей гигантских ленивцев. Долгое время причиной их вымирания считалось резкое изменение климата в конце последнего ледникового периода, однако в последние годы появилась новая гипотеза, согласно которой люди охотились на животных, что привело к их исчезновению.

Дэвид Бастос (David Bustos) из Службы национальных парков США вместе с коллегами вел раскопки на территории заповедника Белые пески, расположенного в штате Нью-Мексико. Исследователи обнаружили полуметровые следы древних млекопитающих, которые сохранились в гипсовой грязи и кремниевой обломочной породе — раньше на этой территории находилось озеро, которое высохло после последнего ледникового периода. Находка оказалась примечательной: ученые также заметили внутри крупных отпечатков животного другие, более мелкие.

След гигантского ленивца с отпечатком ноги человека внутри | Источник: Alex McClelland

Анализ показал, что меньшие следы принадлежат человеку. Ученым удалось обнаружить целую цепочку из как минимум 10 следов, которые свидетельствуют о том, что один из древних людей повторял шаги гигантского ленивца. Кроме того, в конце дорожки исследователи обнаружили совсем другую серию отпечатков, которые свидетельствуют о том, что животное поворачивалось, вставало на задние лапы и размахивало когтями. Также на земле остались следы второго человека, который приблизился к ленивцу с другой стороны, — они были более «аккуратными» и глубокими в области пальцев ног.

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По мнению палеонтологов, в заповеднике сохранились свидетельства древней охоты. Человек, который следовал по следам ленивца, должен был отвлечь животное для того, чтобы другой охотник приблизился к нему со спины. В пользу предположения говорит то, что следы были свежими — то есть не заполненными водой или осадочными породами — а также то, что гигантские ленивцы обычно ходят по относительно прямой траектории, и только когда рядом появляются следы человека, животные начинают делать резко ее менять, что, вероятно, было защитным маневром.

Однако ученые не делают окончательных выводов. Следы людей не слишком хорошо сохранились, а кроме того, озеро — достаточно открытая территория, которая неудобна для охоты. Поэтому авторы выдвигают гипотезу о том, что человек также мог преследовать ленивца для того, чтобы изучить его поведение.

Кристина Уласович

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