Вопрос о закрытии ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге решится до конца мая
Чкаловский райсуд Екатеринбурга назначил дату рассмотрения иска прокуратуры о приостановке работы ТРЦ «Пассаж», сообщили в Свердловском облсуде.
Чкаловский райсуд Екатеринбурга назначил дату рассмотрения иска прокуратуры о приостановке работы ТРЦ «Пассаж», сообщили в Свердловском облсуде.
Заседание начнется 29 мая в 14:00. Дело рассмотрит судья Марина Пирогова.
Напомним, что на текущий момент в суды Екатеринбурга поступили еще минимум два иска прокуратуры о запрете эксплуатации торговых центров. Надзорное ведомство требует закрыть ТЦ «Гринвич» и «Алатырь» до тех пор, пока там не устранят нарушения требований пожарной безопасности.