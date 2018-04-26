Вопрос о закрытии ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге решится до конца мая

Напомним, что на текущий момент в суды Екатеринбурга поступили еще минимум два иска прокуратуры о запрете эксплуатации торговых центров. Надзорное ведомство требует закрыть ТЦ «Гринвич» и «Алатырь» до тех пор, пока там не устранят нарушения требований пожарной безопасности.