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13:57 (мск), источник: ЕАН

Вопрос о закрытии ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге решится до конца мая

Чкаловский райсуд Екатеринбурга назначил дату рассмотрения иска прокуратуры о приостановке работы ТРЦ «Пассаж», сообщили в Свердловском облсуде.

Источник: РИА "Новости"

Заседание начнется 29 мая в 14:00. Дело рассмотрит судья Марина Пирогова.

Напомним, что на текущий момент в суды Екатеринбурга поступили еще минимум два иска прокуратуры о запрете эксплуатации торговых центров. Надзорное ведомство требует закрыть ТЦ «Гринвич» и «Алатырь» до тех пор, пока там не устранят нарушения требований пожарной безопасности.

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