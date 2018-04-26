В Новосибирске вылупился цыпленок — мутант с четырьмя конечностями
У маленького пернатого помимо двух полноценных лапок сформировались две недоформированные.
У маленького пернатого помимо двух полноценных лапок сформировались две недоформированные.
У жительницы Новосибирска, которая занимается разведением в инкубаторе цыплят, вылупился цыпленок с четырьмя лапками.
Портал «НГС» сообщает о том, что птенец вылупился с аномалией. Но не смотря на это чувствует себя хорошо, нормально передвигается и принимает пищу.
Недавно у женщины появился необычный житель: из последней партии яиц
Хозяйка необычного птенца рассказала, что цыпленок хорошо себя чувствует, ведет активный образ жизни и имеет отменный аппетит. В дальнейшем женщина будет внимательно следить за состоянием подопечного.
Партия яиц, из которой вылупился птенец с особенностью, пришла из города Павловский Посад Московской области. Также сибирячка рассказала, что однажды у нее уже вылуплялся на свет необычный птенец — у того цыпленка срослись голова и задняя часть туловища. Цыпленок с такими сильными нарушениями строения тела не выжил.
Кроме того, известно, что цыплята во всем мире нередко вылупляются с