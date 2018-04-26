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13:59 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске вылупился цыпленок — мутант с четырьмя конечностями

У маленького пернатого помимо двух полноценных лапок сформировались две недоформированные.

У жительницы Новосибирска, которая занимается разведением в инкубаторе цыплят, вылупился цыпленок с четырьмя лапками. Видео-ролик появился на канале Уoutube.

Портал «НГС» сообщает о том, что птенец вылупился с аномалией. Но не смотря на это чувствует себя хорошо, нормально передвигается и принимает пищу.

Птицевод-любитель из Новосибирска занимается выведением цыплят из инкубатора уже на протяжении 20 лет. Для женщины это своеобразное хобби.

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Недавно у женщины появился необычный житель: из последней партии яиц цыплят-бройлеров вылупился на свет цыпленок с четырьмя лапками. При этом, две из них функционируют нормально, расположены они, как и у других представителей этих домашних птиц. Другие же две лапки расположены сзади, и они отходят от третей ляжки. Известно также, что эти две лапки на дополнительной ляжке у птенца недоразвиты.

Хозяйка необычного птенца рассказала, что цыпленок хорошо себя чувствует, ведет активный образ жизни и имеет отменный аппетит. В дальнейшем женщина будет внимательно следить за состоянием подопечного.

Партия яиц, из которой вылупился птенец с особенностью, пришла из города Павловский Посад Московской области. Также сибирячка рассказала, что однажды у нее уже вылуплялся на свет необычный птенец — у того цыпленка срослись голова и задняя часть туловища. Цыпленок с такими сильными нарушениями строения тела не выжил.

Кроме того, известно, что цыплята во всем мире нередко вылупляются с какими-то аномалиями. В частности, на канале Уoutube хранится большое количество роликов со всего мира, на которых люди снимают цыплят с четырьмя конечностями.

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