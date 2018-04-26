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14:07 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске пройдет акция «Маршрут памяти»

В субботу, 28 апреля, в областном центре в третий раз состоится масштабная социальная акция «Маршрут памяти», посвященная 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Reuters

Мероприятие проходит по инициативе общественного объединения «Люди Долга» и при поддержке администрации города Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В акции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, школьники, депутаты, представители областной и городской администраций, Совета ветеранов, духовенства, правоохранительных органов, общественных организаций.

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«Маршрут памяти» стартует утром 28 апреля на торжественных линейках в школах № 68 имени Родионова, № 95, № 96, № 155, общеобразовательном центре № 1. Во время линеек школьники торжественно поздравят ветеранов ВОВ. Затем участники в сопровождении опытных экскурсоводов на автобусах направятся к монументу «Скорбящие матери», мемориалу погибшим войнам Интернационалистам на «Лесном кладбище», после проследуют к Вечному огню, где в ходе торжественной церемонии пройдёт возложение цветов и венков.

«Маршрут памяти» для ветеранов завершится торжественным обедом. Акция направлена на гражданско-патриотическое воспитание населения, сохранение и укрепление связи между поколениями, развитию чувства патриотизма и формированию гражданско-патриотического сознания населения.

Особенно важно, что «Маршрут Памяти» проходит с привлечением к участию школьников. Ведь главная цель таких акций — содействие в укреплении и сохранении памяти о наших предках, нашей истории, нашей Победе.

«Очень важно, что это мероприятия стало традиционным для нескольких городов Челябинской области. В ходе проведения мероприятия каждый участник сможет прикоснуться к исторической памяти нашей великой страны. Уверен, что “Маршрут памяти” будет продолжаться, а география расширится», — отмечает руководитель общественного объединения «Люди Долга» Константин Билан.

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