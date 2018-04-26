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14:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Сестрорецке открыли новую ледовую арену

Комплекс назвали в честь великого спортсмена Всеволода Боброва.

В Сестрорецке открыли новую ледовую арену за 220 млн рублей.

Комплекс назвали в честь известного советского футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва. Его построили в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Торжественное открытие состоялось в четверг, 26 апреля. На нем присутствовал Георгий Полтавченко.

В арене установили полноразмерный каток 30 на 60 метров. Комплекс также оборудован трибунами для зрителей, хореографическим и тренажерным залами, раздевалками и душевыми.

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