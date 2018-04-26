В Сестрорецке открыли новую ледовую арену

Комплекс назвали в честь известного советского футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва. Его построили в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Торжественное открытие состоялось в четверг, 26 апреля. На нем присутствовал Георгий Полтавченко.