В Сестрорецке открыли новую ледовую арену
Комплекс назвали в честь великого спортсмена Всеволода Боброва.
Комплекс назвали в честь великого спортсмена Всеволода Боброва.
В Сестрорецке открыли новую ледовую арену за 220 млн рублей.
Комплекс назвали в честь известного советского футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва. Его построили в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Торжественное открытие состоялось в четверг, 26 апреля. На нем присутствовал Георгий Полтавченко.
В арене установили полноразмерный каток 30 на 60 метров. Комплекс также оборудован трибунами для зрителей, хореографическим и тренажерным залами, раздевалками и душевыми.