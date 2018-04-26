Петербуржец дал новорожденной дочке имя из 32 букв

В середине апреля 44-летний петербуржец Андрей Кашкаров стал отцом. В одном из роддомов Петербурга на свет появилась маленькая девочка. А поскольку большую часть года Кашкаров с семье живет в Финляндии, то и имя для ребенка решили подобрать соответствующее. Финское. Сдерживать фантазию не стали, так и появилась в строке «имя» в свидетельстве о рождении запись длиной в 32 символа!

То есть имен несколько, как это принято в западных странах. Но если взять все четыре имени и все пробелы — то ровно 32 знака и получится.

Проблема пришла, откуда не ждали. Когда 17 апреля Кашкаров приехал с готовым свидетельством малышки в многофункциональный центр своего района, оказалось, что оформить полис ОМС на человека с таким длинным именем… нельзя.

— И никакой вины сотрудника МФЦ в этом нет, — объясняет «Комсомолке» директор петербургского филиала страховой компании «РЕСО-мед» Федор Михайлов. Именно эту страховую для дочки и выбрал Кашкаров. — Просто программный модуль территориального Фонда медицинского страхования — он один для всех страховых — не позволял в поле «имя» ввести больше 30 символов. Технически это было невозможно сделать.

Оформить временный полис Андрею Кашкарову в тот день так и не удалось. 19 апреля огорченный мужчина написал электронное письмо уже в «РЕСО-мед», где сообщил о внезапно возникших трудностях.

— Так мы и узнали об этой особенности программы. Связались с Территориальным фондом страхования и известили о ситуации, — говорит Федор Михайлов.

По его словам, фонду понадобилось четыре дня, чтобы внести корректировку в действующую систему. Разумеется, не обошлось без программистов, но сработали быстро.

Теперь, как выяснила «Комсомолка», в поле имени можно внести не 30, а сразу 40 знаков.

Впрочем, нельзя исключать, что в какой-то момент и этого окажется мало. Так, может, совсем не ограничивать систему в максимальном количестве букв для имени?

— К сожалению, это не возможно. Система так устроена, что должно быть установлено предельно допустимое число. Это во всех базах так, — говорит Михайлов.

По его словам, никакой опасности для дочки Кашкарова эта ситуация не представляла. По закону, первые 30 дней жизни ребенок вправе пользоваться медицинским полисом своей матери. Так что даже без собственного полиса Кашкарова-младшая без помощи врачей не остается.