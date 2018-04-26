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16:39 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы начали получать автопропуска на время ЧМ-2018

С 25 апреля в МФЦ Центрального и Краснооктябрьского районов началась выдача автопропусков на период ЧМ-2018 для жителей, проживающих в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»).

Для обеспечения безопасности и удобства горожан и гостей города в дни проведения мундиаля территория, прилегающая с стадиону «Волгоград Арена», станет пешеходной. Такой режим вводится с начала календарных суток проведения матчей чемпионата мира — 18, 22, 25 и 28 июня. Движение транспорта будет организовано по альтернативным маршрутам. Кроме того, этот режим будет действовать 2 и 9 мая, в дни проведения тестовых матчей.

В МФЦ Центрального и Краснооктябрьского районов первые волгоградцы, проживающие в зоне ограничения, получили специальные пропуска, позволяющие в дни проведения матчей мирового чемпионата по футболу въехать на своем автомобиле на прилегающую к стадиону территорию.

— С 25 апреля филиал МФЦ Краснооктябрьского района начал оказывать услугу по выдаче автопропусков на время проведения в Волгограде ЧМ-2018. От граждан поступало много звонков по этому поводу. На сегодняшний день мы уже выдали 6 пропусков. Каждый из них именной, имеет специальною голограмму для того, чтобы избежать подделок документа, — рассказала директор филиала МФЦ Красноотябрьского района Волгограда Елене Резепкина.

Пропуск, дающий право въезда в зону «последней мили», можно будет получить до 13 июня. Для этого необходимо предоставить в МФЦ документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на квартиру, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также действующий страховой полис ОСАГО.

При наличии полного пакета документов автопропуск выдается в течение дня. На пропуске будут указаны имя и фамилия заявителя, данные о транспортном средстве. К слову, если на управление транспортным средством имеет право несколько членов семьи, автопропуск должен получить каждый из них.

Стоит отметить, что квартиросъёмщики и те, кто арендуют служебное жильё, также имеют возможность получить пропуск при предоставлении в МФЦ договора найма.

— Я проживаю в Краснооктябрьском районе на улице Кубинской, которая входит в зону ограничения. Сейчас я получила специальный пропуск. Процедура совершенно несложная, всё очень просто и доступно: в МФЦ взяла талончик, заполнила заявление, предоставила специалисту все необходимые документы, после чего мне выдали именной пропуск, — рассказала жительница Краснооктябрьского района Наталья Форостьянова. — Конечно, в связи с тем, что машину надолго нельзя будет припарковать во дворе, возникнут некоторые трудности. Но мы уже решили эту проблему. Важно, что все это делается для безопасности граждан во время такого выдающегося события для нашего города. Я считаю, что мелкие неудобства ради этого можно потерпеть несколько дней.

Отметим, что выданный спецпропуск дает право въезда и выезда, оставленный без присмотра транспорт будет перемещен за пределы «последней мили».

— Стоянка машин во дворах, попадающих в зону ограничения, запрещена даже при условии получения специального пропуска, — комментирует заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев. — Если граждане планируют долгосрочную стоянку, им лучше воспользоваться парковкой вне «последней мили», например, у близлежащих торговых центров. Что касается ограничения на 9 мая, поскольку не все автолюбители успеют до этого времени оформить пропуск, они могут проехать на территорию, прилегающую к стадиону «Волгоград-Арена» при предъявлении паспорта с пропиской.

Кстати, в связи с проведением массовых мероприятий 9 мая в областной столице весь центр города будет перекрыт. В связи с этим автолюбителям рекомендуется отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный.

Напомним, в июне 2018 года Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018. 18 июня на «Волгоград Арене» встретятся сборные Туниса и Англии, 22 июня состоится матч Нигерия-Исландия, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня — сборные Японии и Польши.

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