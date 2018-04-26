Воронежские власти запланировали перенос баркалона «Меркурий» к парку «Алые паруса»
На заседании комиссии по культурному наследию Воронежа утвердили перенос баркалона «Меркурии» в прибрежную зону парка «Алые паруса», сообщила
На заседании комиссии по культурному наследию Воронежа утвердили перенос баркалона «Меркурии» в прибрежную зону парка «Алые паруса», сообщила
Сотрудники управлений культуры, по делам ГО ЧС Воронежа и дирекция единого заказчика капитального строительства провели комплексное обследование макета. По словам заместителя главы администрации по социальной политике Надежды Савцикой, корабль находится в аварийном состоянии.
В Сети опубликовали фотографию, на которой видно насколько сильно наклонился корабль. Активисты обратились к мэру Воронежа Вадиму Кстенину с просьбой «принять меры к сохранению памятника».
Баркалон «Меркурий» установили перед заполнением водохранилища возле моста ВОГРЭС в 1972 году. Как отмечают в мэрии, памятник установили без проекта и документации, «методом народной стройки». Корабль является копией фрегата «Меркурий», который участвовал в Керченском походе Петра I.
Первые разговоры о ремонте памятника начались в 2006 году. Стоимость восстановительных работ оценивали в 200 тыс. рублей. В феврале 2015 года мэрия Воронежа вновь предложила снять с постамента копию корабля «Меркурий». Планировалось провести детальное обследование памятника. Однако воронежские власти не нашли средств на ремонт макета «Меркурия».