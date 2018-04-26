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14:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти запланировали перенос баркалона «Меркурий» к парку «Алые паруса»

На заседании комиссии по культурному наследию Воронежа утвердили перенос баркалона «Меркурии» в прибрежную зону парка «Алые паруса», сообщила пресс-служба мэрии в четверг, 26 апреля. Специалисты демонтируют корабль летом и проведут аварийно-восстановительные работы.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники управлений культуры, по делам ГО ЧС Воронежа и дирекция единого заказчика капитального строительства провели комплексное обследование макета. По словам заместителя главы администрации по социальной политике Надежды Савцикой, корабль находится в аварийном состоянии.

В Сети опубликовали фотографию, на которой видно насколько сильно наклонился корабль. Активисты обратились к мэру Воронежа Вадиму Кстенину с просьбой «принять меры к сохранению памятника».

Баркалон «Меркурий» установили перед заполнением водохранилища возле моста ВОГРЭС в 1972 году. Как отмечают в мэрии, памятник установили без проекта и документации, «методом народной стройки». Корабль является копией фрегата «Меркурий», который участвовал в Керченском походе Петра I.

Первые разговоры о ремонте памятника начались в 2006 году. Стоимость восстановительных работ оценивали в 200 тыс. рублей. В феврале 2015 года мэрия Воронежа вновь предложила снять с постамента копию корабля «Меркурий». Планировалось провести детальное обследование памятника. Однако воронежские власти не нашли средств на ремонт макета «Меркурия».

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