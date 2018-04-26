Под Воронежем вместо предаварийной школы построят новую

Семилукский район получит из областного бюджета 7 млн рублей. Средства пойдут на подготовку проектно-сметной документации на строительство новой школы в поселке Стрелица. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила руководитель отдела по образованию и опеке администрации района Ирина Гуренко в четверг, 26 апреля.

— Администрация района сделали выбор с учетом имеющегося участка. Его площадь 3 га. Началась проработка технических условий под строительство новой школы. Полностью проектно-сметная документация будет готова к концу 2018 года. При одобрении финансирования строительство начнется в 2019 году. Будущая школа в Стрелице предполагается на месте действующей, — рассказала Ирина Гуренко.

Стрелицкую среднюю общеобразовательную школу построили в 1953 году. На территории учреждения также располагается спортзал и совмещенная с библиотекой столовая. Прокуратура проверила исполнение законодательства об образовании при подготовке к учебному году в сентябре 2017 года. Тогда износ здания поселковой школы составлял 75%. В главном корпусе потрескались штукатурка на стенах и потолке, деревянные окна и двери нуждались в замене. На ремонт школы из облбюджета выделили 3 млн рублей и 6 млн рублей из районного в 2017 году.