Под Воронежем вместо предаварийной школы построят новую
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Семилукский район получит из областного бюджета 7 млн рублей. Средства пойдут на подготовку
Учебное заведение будет рассчитано на 525 мест. Уже проведена предпроектная подготовка.
— Администрация района сделали выбор с учетом имеющегося участка. Его площадь 3 га. Началась проработка технических условий под строительство новой школы. Полностью
В Стрелицкой школе учатся 370 школьников.
Контекст
Стрелицкую среднюю общеобразовательную школу построили в 1953 году. На территории учреждения также располагается спортзал и совмещенная с библиотекой столовая. Прокуратура проверила исполнение законодательства об образовании при подготовке к учебному году в сентябре 2017 года. Тогда износ здания поселковой школы составлял 75%. В главном корпусе потрескались штукатурка на стенах и потолке, деревянные окна и двери нуждались в замене. На ремонт школы из облбюджета выделили 3 млн рублей и 6 млн рублей из районного в 2017 году.