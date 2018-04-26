В Екатеринбурге обнаружили уникальный кристалл александрит, весом 748 грамм

Сотрудники музея Горного университета случайно обнаружили у себя в запасниках уникальный минерал — огромный сросток из кристаллов александритов, весом 748 грамм, или 3740 карат, если говорить языком ювелиров.

— Первоначально кристаллы александрита были закрыты слюдой и образец считался рядовым, — сообщили в пресс-службе Уральского государственного горного университета. — Только после препарирования стало ясно, что этот сросток кристаллов уникален.

Сотрудники музея уже дали минералу имя — «Освободитель». Назвали они его так в честь императора Александра II, который удостоился аналогичного эпитета за отмену крепостного права. 29 апреля, к слову, исполняется 200 лет со дня его рождения. К этой круглой дате и приурочена выставка в музее.

— На нашей выставке будут представлены как старинные описания и чертежи кристаллов александрита, так и документы, отражающие основные события царствования, — сообщил Дмитрий Клейменов, директор музей. — Но основные экспонаты — это свыше 100 кристаллов и сростков александрита.