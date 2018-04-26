В ближайшие дни в Новосибирск придет тепло с Казахстана

Впереди длинные выходные, и капризная сибирская погода, похоже, решила подстроиться под расписание сибиряков. По крайней мере, в ближайшие дни в Новосибирск придет тепло.

— Осадки прекратятся уже в пятницу, 27 апреля, когда в наш регион придет циклон с Казахстана, — рассказывают в Западносибирском Гидрометцентре. — Самый теплый день прогнозируется 30 апреля: воздух прогреется до 16 — 21 градуса. А 1 мая будет прохладнее — плюс 13 градусов.

Итак, вот что термометр покажет в области в ближайшие дни:

27 апреля, пятница — днем +13, ночью -3.

28 апреля, суббота — днем +15, ночью -1.

29 апреля, воскресенье — днем +15, ночью 0.

На «Яндексе» прогноз немного прохладнее: в пятницу днем будет плюс 8, в субботу — плюс 13 градусов, в воскресенье — плюс 14.