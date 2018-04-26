Челябинские маршрутчики объявили забастовку

Последние дни челябинцы жалуются на популярную маршрутку № 86: между машинами перерыв по 40 минут. Она курсирует вкруговую Мехколонна — Шершни — Мехколонна. Проезжает Тракторозаводский район, проспект Ленина и «северок».

— Такой интервал нарушает договор. Кроме того, на конечной остановке стоят более 20 машин данного маршрута и не выходят на линию, — рассказали в управлении транспорта.

В администрации решили: раз перевозчик плохо выполняет контракт, стоит его расторгнуть. Тем более, что на участке ЮУрГУ — Мехколонна курсирует автобус № 2.

А вот общественники усмотрели в этом не просто каприз маршрутчиков, а настоящий заговор.