Челябинские маршрутчики объявили забастовку
Частникам не нравится, что их «хлеб» отбирают городские автобусы.
Частникам не нравится, что их «хлеб» отбирают городские автобусы.
Последние дни челябинцы жалуются на популярную маршрутку № 86: между машинами перерыв по 40 минут. Она курсирует вкруговую Мехколонна — Шершни — Мехколонна. Проезжает Тракторозаводский район, проспект Ленина и «северок».
— Такой интервал нарушает договор. Кроме того, на конечной остановке стоят более 20 машин данного маршрута и не выходят на линию, — рассказали в управлении транспорта.
В администрации решили: раз перевозчик плохо выполняет контракт, стоит его расторгнуть. Тем более, что на участке ЮУрГУ — Мехколонна курсирует автобус № 2.
А вот общественники усмотрели в этом не просто каприз маршрутчиков, а настоящий заговор.
— Это забастовка. Они перестали быть монополистами в Чурилово, хотя и раньше ими не были. Просто муниципальный автобус № 2 закрыли, а сейчас вернули. Когда маршрут отменили, мы предлагали, чтобы частники заменили микроавтобусы большими машинами. Однако они этого не сделали, а лишь радовались увеличившейся прибыли и возили пассажиров в жутких условиях, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск активист «Гражданского патруля» Александр Агарков.