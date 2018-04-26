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14:34 (мск), источник: Новости Перми

1 мая в Пермском крае будет запрещено продавать алкоголь

Во время праздничных мероприятий 1 мая на территории Пермского края, в том числе в Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Нарушителям грозят штрафы.

Решение на запрет розничной продажи алкоголя закреплено в постановлении Правительства Пермского края от 10 октября 2011 года № 755-п (в редакции от 18.04.2016 № 230-п), сообщают с администрации Перми.

«Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей», — подчеркивают в мэрии.

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