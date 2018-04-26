В Ростове прошли всероссийские соревнования роботов

Накал страстей среди обычно сдержанных технарей был нешуточным, ведь к лучшим из них присматриваются самые престижные компании мира. Первый закон робототехники, придуманный знаменитым фантастом Айзеком Азимовым еще в прошлом веке, гласит: «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред». Задания, которые должны были выполнить механические помощники людей на национальном этапе EUROBOT, пока не предполагают наличия искусственного интеллекта, способного на самостоятельные решения, да еще во вред своему создателю. Так что восстание машин отменяется.

— Сегодня роботы — это очень эффективные помощники людей, способные, например, создать лунную базу и запустить с поверхности спутника управляемый модуль, — говорит руководитель ресурсного центра робототехники Донского государственного университета Алексей Лысенко. — Именно такое задание выполняли роботы в прошлом году, а в нынешнем они должны были построить город на нашей планете, обеспечить его питьевой водой и энергией, продемонстрировать свое умение ухаживать за растениями.

Участники сражались в двух лигах: взрослые (от 18 до 30 лет) и юниоры (от 7 до 18 лет). У детей была возможность управлять роботами во время поединка, в отличие от взрослых. Машины выполняли задания в нескольких раундах продолжительностью по 100 секунд на специальной площадке. По условиям конкурса в дуэли побеждала команда, которая действовала быстрее и точнее. Ростовчане, к сожалению, в финал не вышли. В этом году во Францию поедут ребята из Москвы, Калининграда и Екатеринбурга. Но и проигравшие получили яркие эмоции и, главное, опыт.

Валерий Мухин — преподаватель технологии в школе села Засечного, что в Пензенской области. Он привез на Дон команду совсем юных робототехников.

— Настоящего робота можно собрать даже из обрезков сантехнических труб и фанеры, тут главное — инженерная мысль, — считает Мухин. — Ведь это соревнования не механизмов, а человеческого ума. Воспитывать инженера надо с детства, сейчас эту забытую истину вспомнили и активно восполняют пробелы в образовательном процессе.

За годы проведения соревнований рост российских команд очевиден. В 2006 году, когда Россия впервые участвовала в первенстве, было заметно многократное опережение соперников из других стран. Сейчас такой разницы нет, и мы можем достойно соревноваться на мировой арене.

Тем временем

Учеными ДГТУ разработан уникальный сервисный робот Waybot, который может провести занимательную экскурсию, распечатать фотографии, купить билеты и многое другое. Waybot способен быстро выучить несколько иностранных языков и даже выразить эмоции. На 90 процентов он создан из отечественных деталей.

Кстати