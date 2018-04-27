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07:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)

Сейчас в этих домах живут около 12 тысяч человек.

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На первый взгляд, здания в городе Шибам в Йемене выглядят вполне себе современно. Однако сделаны они из глины и иногда напоминают по форме усеченную пирамиду, так как толщина стен с каждым новым этажом становилась все тоньше.

Строить «небоскребы» жители города стали не от лучшей жизни.
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Границы поселения были четко регламентированы и ограничивались крепостной стеной. Места для строительства было мало, а численность населения постоянно росла. Так и пришла идея строить дома не в длину, а в высоту.

За свою двухтысячелетнюю историю Шибам не раз становился столицей, но сейчас его численность насчитывает около двенадцати тысяч человек. Древний город с необычной архитектурой является одной из визитных карточек Йемена.

Его часто называют «старейшим городом небоскребов в мире».

С 1982 года Шибам находится под охраной ЮНЕСКО и включен в список Всемирного наследия.

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