Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Сейчас в этих домах живут около 12 тысяч человек.
Сейчас в этих домах живут около 12 тысяч человек.
На первый взгляд, здания в городе Шибам в Йемене выглядят вполне себе современно. Однако сделаны они из глины и иногда напоминают по форме усеченную пирамиду, так как толщина стен с каждым новым этажом становилась все тоньше.
Границы поселения были четко регламентированы и ограничивались крепостной стеной. Места для строительства было мало, а численность населения постоянно росла. Так и пришла идея строить дома не в длину, а в высоту.
За свою двухтысячелетнюю историю Шибам не раз становился столицей, но сейчас его численность насчитывает около двенадцати тысяч человек. Древний город с необычной архитектурой является одной из визитных карточек Йемена.
С 1982 года Шибам находится под охраной ЮНЕСКО и включен в список Всемирного наследия.