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17:59 (мск), источник: Вести Иркутск

Налоговую декларацию в этом году можно сдать до 3 мая

Срок подачи налоговой декларации в этом году продлили. Сдать её можно до 3 мая.

Источник: Вести Иркутск

Об этом журналистам рассказала заместитель руководителя регионального управления налоговой службы Ирина Лизанец. С начала 2018 года уже подано около тридцати пяти тысяч деклараций. Но как показывает практика, большинство людей отчитываются о доходах в последний момент. Ещё одна тема — налоговая амнистия. По поручению президента Владимира Путина в этом году россиянам простили уже более миллиарда рублей и планируют ещё около сорока. Тем не менее должников в стране всё равно много.

— На первое апреля текущего года у нас 2,8 миллиарда долгов по имущественным налогам. Это не считая того, что мы ещё не предъявляли. Это все те налоги, с учетом амнистии списанные, начисленные за несколько периодов. То есть это и 2016−2017 гг, — говорит заместитель руководителя УФСН России по Иркутской области Ирина Лизанец.

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