Налоговую декларацию в этом году можно сдать до 3 мая

Об этом журналистам рассказала заместитель руководителя регионального управления налоговой службы Ирина Лизанец. С начала 2018 года уже подано около тридцати пяти тысяч деклараций. Но как показывает практика, большинство людей отчитываются о доходах в последний момент. Ещё одна тема — налоговая амнистия. По поручению президента Владимира Путина в этом году россиянам простили уже более миллиарда рублей и планируют ещё около сорока. Тем не менее должников в стране всё равно много.