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14:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мать погибших в колыванской яме детей закрыла ипотеку за счет правительства Новосибирской области

КОЛЫВАНЬ, 26 апреля, ФедералПресс. Мать погибших в колыванской яме детей закрыла ипотеку.

На этой неделе матери погибших в Колывани братьев пришли деньги на оплату ипотеки от правительства Новосибирской области. Женщина смогла погасить ипотечный кредит, который брала на покупку дома, где жила вместе с детьми. Тетя погибших детей сообщила, что семья получила около миллиона рублей — этой суммы как раз не хватало семье для того, чтобы закрыть ипотеку.

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Напомним: братья погибли в начале февраля в Колывани. Они упали в яму и не смогли выбраться. По подозрению в преступлении вместе с 44-летним директором МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани следователи задержали и 39-летнего мастера этого предприятия. Гибель детей вызвала массовые протесты в поселке.

«ФедералПресс» ранее писал: в деле о гибели детей на Сямозере появились новые подробности. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что студенты Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, которые находятся на скамье подсудимых, работали вожатыми «Парк-отеля «Сямозеро» без трудового договора. Напомним, что в июне 2016 года в Карелии на Сямозере погибли 14 детей — во время шторма их лодки перевернулись.

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