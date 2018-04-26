Парковку во время тестового матча на «Самара Арене» организуют около аквапарка

Стало известно, где болельщики, которые приедут на первый тестовый матч на «Самара Арену» на машинах, смогут оставить свои автомобили. Парковку организуют около аквапарка на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Рассчитана она будет на 1 000 мест.

От парковки до стадиона можно будет добраться пешком. Идти нужно вдоль Волжского шоссе по тротуару.

Напомним, матч пройдет в субботу, 28 апреля. В этот день на «Самара Арене» сыграют «Крылья Советов» и воронежский «Факел». На стадион пустят только около 30% зрителей. Все билеты уже раскупили. Они разлетелись за несколько часов.

До «Самара Арены» организуют специальные маршруты общественного транспорта. Как добраться до стадиона, читайте в материале «Комсомольской правды — Самара».