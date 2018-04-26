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15:12 (мск), источник: Actualitati.md

К 2050 году Молдова потеряет 51% населения

Молдова теряет население быстрее всех стран мира. К такому неутешительному выводу пришли специалисты Организации Объединенных Наций.

Источник: Actualitati.md

Наша страна потеряет более половины населения уже через 32 года. Эксперты считают, что если в стране ничего не изменится, то к 2050 году в Молдове останется только 49% от нынешнего числа жителей.

Второе место печального рейтинга занимает Украина. Согласно прогнозу ООН, уже к середине века она потеряет 36% населения, что на 13% меньше, чем Молдова.

Замыкают тройку «вымирающих» стран государства Прибалтики, которые делят третье место: по данным ООН, к 2050 году Латвия потеряет 22%, Литва — 17%, а Эстония — 13% нынешнего населения.

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