К 2050 году Молдова потеряет 51% населения
Молдова теряет население быстрее всех стран мира. К такому неутешительному выводу пришли специалисты Организации Объединенных Наций.
Молдова теряет население быстрее всех стран мира. К такому неутешительному выводу пришли специалисты Организации Объединенных Наций.
Наша страна потеряет более половины населения уже через 32 года. Эксперты считают, что если в стране ничего не изменится, то к 2050 году в Молдове останется только 49% от нынешнего числа жителей.
Второе место печального рейтинга занимает Украина. Согласно прогнозу ООН, уже к середине века она потеряет 36% населения, что на 13% меньше, чем Молдова.
Замыкают тройку «вымирающих» стран государства Прибалтики, которые делят третье место: по данным ООН, к 2050 году Латвия потеряет 22%, Литва — 17%, а Эстония — 13% нынешнего населения.