Молодые столичные лихачи засняли свою езду по центру Кишинева на скорости 200 км в час
На ролике видно, что молодые люди передвигаются на огромной скорости по столичному проспекту Дачия и бульвару Штефана чел Маре.
На ролике видно, что молодые люди передвигаются на огромной скорости по столичному проспекту Дачия и бульвару Штефана чел Маре.
Такие случаи в столице участились в связи с отключением систем регистрации нарушений. Д.
вое молодых людей похвастались в соцсети тем, что можно без страха быть снятым радарами.
Примечательно, что по пути следования на основных дорогах Кишинева не было замечено ни одного экипажа патрульной полиции.