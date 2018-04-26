Молодые столичные лихачи засняли свою езду по центру Кишинева на скорости 200 км в час

Такие случаи в столице участились в связи с отключением систем регистрации нарушений. Д.

вое молодых людей похвастались в соцсети тем, что можно без страха быть снятым радарами.

Примечательно, что по пути следования на основных дорогах Кишинева не было замечено ни одного экипажа патрульной полиции.