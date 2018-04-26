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15:14 (мск), источник: Actualitati.md

Молодые столичные лихачи засняли свою езду по центру Кишинева на скорости 200 км в час

На ролике видно, что молодые люди передвигаются на огромной скорости по столичному проспекту Дачия и бульвару Штефана чел Маре.

Такие случаи в столице участились в связи с отключением систем регистрации нарушений. Д.

вое молодых людей похвастались в соцсети тем, что можно без страха быть снятым радарами.

Примечательно, что по пути следования на основных дорогах Кишинева не было замечено ни одного экипажа патрульной полиции.

Во время загрузки произошла ошибка.
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