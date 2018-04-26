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17Time 100
16:14 (мск), источник: Ведомости

В Москве может появиться еще одна канатная дорога

Правительство Москвы изучает предложение инвесторов построить канатную дорогу между станциями метро Сходненская и Речной Вокзал, сообщил руководитель проектного офиса «Городского агентства управления инвестициями» Москвы Артем Барашев (структура, созданная правительством Москвы для привлечения инвестиций в город. — «Ведомости»).

Лондонская канатная дорога, построенная к Олимпийским играм 2012 г., перевозит 1,8 млн пассажиров в год | Источник: AP 2018

С такой частной концессионной инициативой выступили немецкая строительная компания компании BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr, уточнил он. «Ведомости» ожидают ответа их представителей.

Сейчас движение транспорта между северным административным округом (районами Левобережный и Головинский) и северо-западным административным округом (Тушино) затруднено из-за необходимости объезда Химкинского водохранилища, с учетом пробок это занимает до 45 мин.

Построить мост через водохранилище нельзя.

Это не предусмотрено документами территориального планирования, уточнил Барашев.

По задумке инвесторов время в пути по канатной дороге протяженностью 2300 метров должно составить 7 минут. Это сэкономит тем, кто поедет через кольцевую линию метро 30 минут, а наземным и личным транспортом — 25 минут. Каждая кабина канатной дороги сможет вмещать 30 человек. В сутки такой подъемник мог бы перевозить до 19 000 пассажиров, в пиковые часы нагрузки — 2500 человек в час.

Для удобства инвесторы предлагают связать канатную дорогу с метро единым вестибюлем и платежной системой — принимать для оплаты карты «Тройка».

Инвесторы готовы вложить в проект 3,9 млрд руб., обойдясь без финансовой поддержки города. Окупать строительство и содержание канатной дороги они рассчитывают за счет выручки от продажи билетов, рекламы и доходов от коммерческих площадей. От правительства Москвы по соглашению требуется единственная гарантия — передачи прав на земельный участок, следует из слов Барашева. Инвесторы самостоятельно подготовят территорию, а закончить строительство планируют через 2,5 года после получения разрешений. После окончания срока концессии объект останется в собственности государства. Решение о реализации проекта правительство примет после рассмотрения частной концессионной инициативы, уточнил Барашев.

Строительство канатных дорог — мировой тренд, напомнил Барашев. Лондонская канатная дорога, построенная к олимпийским играм 2012 г. перевозит 1,8 млн пассажиров в год, а девять линий канатной дороги в Боливии — 26 млн пассажиров, перечислил он. В Москве первая канатная дорогая должна открыться в мае к Чемпионату мира по футболу, она свяжет смотровую площадку Воробьевых гор со стадионом «Лужники» через Москву-реку.

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