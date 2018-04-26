Гроза с сильным ветром обрушится на Москву в ближайшие часы

«По информации Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением вечером 26 апреля местами в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12−17 м/с, в отдельных районах гроза», — сказал собеседник агентства.

Ранее в среду Гидрометцентр России из-за сильного ветра повысил уровень погодной опасности в столичном регионе на 26 апреля до «желтого».

Как сообщило ведомство, в четверг в Москве ожидаются порывы ветра местами до 17 м/с. По расчетам синоптиков, за 25 и 26 апреля в городе может выпасть до 11 мм осадков, или четверть месячной нормы, которая в апреле составляет 44 мм.

В четверг днем в Москве ожидается 12−14 градусов. Атмосферное давление в столичном регионе будет падать и может достичь 734 мм рт.ст., что на 14−15 пунктов ниже нормы.