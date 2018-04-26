Смольный: во время мундиаля в Петербург приедет 400 тысяч болельщиков
Северную столицу во время чемпионата мира по футболу посетят не менее четырехсот тысяч человек. Это будут футбольные болельщики с семьями.
Северную столицу во время чемпионата мира по футболу посетят не менее четырехсот тысяч человек. Это будут футбольные болельщики с семьями.
Об этом заявила заместитель председателя комитета по туризму Петербурга Нана Гвичия на встрече с представителями туриндустрии, передает 26 апреля
В ходе встречи участникам отрасли напомнили об особых правилах, которые будут действовать в дни чемпионата. К примеру, ужесточатся требования миграционного учета: с 25 мая по 25 июля иностранцев надо будет регистрировать в течение одного дня после прибытия, россиян — в течение трех дней.
Движение внутри города также будет ограниченным. Территория Крестовского острова будет полностью закрыта для всех, кроме его жителей. В дни матчей также будут перекрывать акваторию Крестовского острова и части канала Грибоедова — от Невского проспекта до реки Мойки.