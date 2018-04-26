Смольный: во время мундиаля в Петербург приедет 400 тысяч болельщиков

Об этом заявила заместитель председателя комитета по туризму Петербурга Нана Гвичия на встрече с представителями туриндустрии, передает 26 апреля пресс-служба ведомства.

В ходе встречи участникам отрасли напомнили об особых правилах, которые будут действовать в дни чемпионата. К примеру, ужесточатся требования миграционного учета: с 25 мая по 25 июля иностранцев надо будет регистрировать в течение одного дня после прибытия, россиян — в течение трех дней.

В Северную столицу не смогут въехать заказные и межрегиональные автобусы без «Эры Глонасс».