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15:05 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Молодожены попросили гостей прийти на свадьбу с таблетками от аллергии

Невеста предупредила, что не желает видеть сопливых и чихающих людей на своем празднике.

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Свадьба — это именно тот день, когда командует всем невеста. Не редкость, когда она придумывает определенные правила, чтобы сделать этот день максимально комфортным. Например, запрещает приходить на торжество с маленькими детьми или одеваться в белое.

Но молодожены из Великобритании пошли еще дальше — они разослали своим гостям свод правил на листе формата A4.

Одним из пунктов было обязательное наличие средств от сезонной аллергии.

В комментарии к правилу они указали, что церемония будет проходить весной на природе, в окружении цветущих деревьев, а потому людям, склонным к аллергическим реакциям следует заблаговременно позаботиться о своем здоровье.
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Невеста также отметила, что не желает видеть на своей свадьбе чихающих и сопливых людей.

Об этой истории на одном из женских форумов поделилась будущая гостья данного мероприятия.

В комментариях пользователи упрекнули невесту в чрезмерной надменности и посоветовали девушке, опубликовавшей письмо, не ходить на эту свадьбу.

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