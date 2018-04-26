Два моста освободились от воды в Гагинском районе
Половодье отступает.
Половодье отступает.
Два низководных моста в Гагинском районе, которые оказались затоплены в результате паводка, освободились от воды. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
— В связи со спадом уровня воды в реке Пьяна 26 апреля освободились от воды два низководных моста: мост около села Никольское (автодорога Юрьево-Никольское) и мост в полутора километрах от села Соболево, — рассказали в ведомстве.
Так, на сегодняшний день в регионе остаются затопленными семь низководных мостов и три участка автомобильных дорог. Подтоплено 65 придомовых территорий.
В эти дни половодье в Нижегородской области достигло своего пика. Как сообщалось ранее, в этом году, несмотря на прогнозы, паводок проходит относительно спокойно. Впрочем, он может затянуться