В Уфе к лету высадят 260 тысяч цветов

В прошлом году начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков заявлял, что с 2014 года городские цветники украсили 1 миллион 200 тысяч тюльпанов, более 300 тысяч нарциссов и более 200 тысяч декоративного лука — всего более 1 миллиона 750 тысяч многолетних растений по состоянию конец апреля 2017 года.