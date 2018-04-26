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15:15 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе к лету высадят 260 тысяч цветов

В Уфе к лету высадят более 260 тысяч цветов. Растения начнут высаживать в открытый грунт, как только установится хорошая погода, сообщает предприятие «Горзеленхоз».

Одним из первых преобразится Парк Победы. До Дня Победы 9 мая здесь уже будут высажены цветы.

В прошлом году начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков заявлял, что с 2014 года городские цветники украсили 1 миллион 200 тысяч тюльпанов, более 300 тысяч нарциссов и более 200 тысяч декоративного лука — всего более 1 миллиона 750 тысяч многолетних растений по состоянию конец апреля 2017 года.

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