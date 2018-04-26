Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев принял решение: военные в Донбассе в обход ООН - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Западные СМИ объяснили, почему РФ не ответит на санкции США
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную. Дело не в травмах?
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Врачи спасли от последствий инсульта парализованную беременную
Американские хирурги впервые пересадили пенис и мошонку
В ФРГ прокомментировали найденные в Сирии контейнеры с хлором
Армения ждет помощи от России - эксперт
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Первомайская Уфа: открытие фонтанов, митинги и ярмарки

«Комсомолка» подскажет, куда сходить.

Майские праздники каждый ждет с нетерпением. Кто-то собирается на пикник, кто-то уже купил билеты в другой город, а часть горожан ринется в сады — готовить грядки и теплицы.

Увы, погода в этом году на праздники немного подведет — все четыре выходных дня, 29, 30 апреля, 1, 2 мая, будет дождливо и ветрено. Температура воздуха составит всего 9 градусов.

Но это не значит, что нужно запираться дома! В столице Башкирии скучно не будет — в Уфе пройдут торжественные открытия фонтанов, интересные ярмарки, праздничные концерты и фестивали.

ЗАПУСК ФОНТАНОВ.

В Уфе сложилась замечательная традиция в майские праздники в торжественной обстановке запускать городские фонтаны. Не станет исключением и Первомай 2018 года.

Читайте также
Стало известно, когда заработают фонтаны в Уфе

Первым в этом году забьет фонтан в сквере имени Мустая Карима. Торжественное открытие состоится 28 апреля в 10:00. Остальные фонтаны запустят 1 мая.

Кстати, запуск фонтанов в Уфе — это не просто механическое действие: мол, не было воды, и вот она, пожалуйста. Запуск фонтанов — настоящий праздник, а потому на многих площадках для горожан и гостей города подготовят театрализованные представления. А на открытии фонтана в сквере дворца творчества «Орион» для демчан готовится красочная развлекательная программа. Начнется праздник в 12:00.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ.

День весны и труда уфимцы отметят большим концертом на площади Ленина. Для горожан и гостей столицы выступят танцевальные ансамбли, местные певцы и детские творческие коллективы. Начнется концерт в 12 часов дня.

Если вам неохота идти на главную площадь города, то вы можете посетить другие места. Праздничные концерты пройдут в парке Якутова, в парке Гафури, в Первомайском, а также на Кашкадане.

В этот же день в Демском парке состоится семейный праздник «Велодетство». Организаторы подготовили соревновательную часть и развлекательную программу. Гостей ждут скоростные заезды, фигурное вождение и семейные игры. Также состоится традиционный конкурс костюмов. На соревнованиях каждый участник вне зависимости от призового места получит медаль и подарок, призеры получат похвальные грамоты.

Уже в первые дни мая начнутся концертные программы для ветеранов.

Читайте также
Пенсионный фонд по Башкирии сообщил график доставки пенсий в майские праздники

Так, 3 мая в Федоровском ДК запланирован концерт «Поклонимся великим тем годам». А 4 мая в Городском дворце культуры состоится концерт духовых оркестров Военного комиссариата РБ, Войсковой части 63494 (Алкино) и собственно ГДК под названием «Песни Победы».

ЯРМАРКИ И ВЫСТАВКИ.

Многие уфимцы уже успели этой весной побывать на своих садовых участках и дачах. И если чего-то не хватает для грядок, приходите на ярмарку «Все для сада и огорода» в субботу, 28 апреля. Традиционно, она пройдет на площадке перед сквером «Волна» в микрорайоне Затон.

Здесь можно будет приобрести семена, рассады, саженцы, удобрения, а также овощную продукцию по относительно приемлемым ценам. Ярмарка будет работать с 9.00. до 16.00.

1 мая на территории парка «Демский» стартуют сразу две ярмарки. На первой продавцами станут школьники. По словам организаторов, вырученные средства от продаж своих поделок мальчишки и девчонки собираются передать в ДЭБЦ «Росток» для дальнейшего содержания живого уголка. А на второй площадке будут хозяйничать уже родительницы — «DeMama-fest» — хэнд-мейд ярмарка, организованная сообществом дёмских мам.

С 20 апреля по 1 мая на площади им. Орджоникидзе пройдет тематическая выставка-ярмарка продукции производителей из стран СНГ. Для жителей и гостей района будет представлен широкий ассортимент мясной и колбасной продукции, кондитерских изделий, а также обуви, текстиля и косметики. Начнется ярмарка в 10:00, а закроется в 18:00.

Все новости региона
 Милонов применит русскую смекалку против плохих дорог
Американские ученые научились сохранять живым мозг свиньи вне тела
Что интересного «умные» ракеты расскажут российской «оборонке»
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
«Черный список» ЦБ превысил 6 тысяч человек
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Выгребная яма: остров Боракай закрыт из-за экологических проблем
Минтранс беспокоит зарубежная экспансия авиакомпании «Победа»
S7 подписала рамочное соглашение о покупке 100 самолетов SSJ-75
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В России появятся «умные» розетки Цифровизация должна завершиться в 2030 году.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь