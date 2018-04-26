Первомайская Уфа: открытие фонтанов, митинги и ярмарки

Майские праздники каждый ждет с нетерпением. Кто-то собирается на пикник, кто-то уже купил билеты в другой город, а часть горожан ринется в сады — готовить грядки и теплицы.

Увы, погода в этом году на праздники немного подведет — все четыре выходных дня, 29, 30 апреля, 1, 2 мая, будет дождливо и ветрено. Температура воздуха составит всего 9 градусов.

Но это не значит, что нужно запираться дома! В столице Башкирии скучно не будет — в Уфе пройдут торжественные открытия фонтанов, интересные ярмарки, праздничные концерты и фестивали.

ЗАПУСК ФОНТАНОВ.

В Уфе сложилась замечательная традиция в майские праздники в торжественной обстановке запускать городские фонтаны. Не станет исключением и Первомай 2018 года.

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Первым в этом году забьет фонтан в сквере имени Мустая Карима. Торжественное открытие состоится 28 апреля в 10:00. Остальные фонтаны запустят 1 мая.

Кстати, запуск фонтанов в Уфе — это не просто механическое действие: мол, не было воды, и вот она, пожалуйста. Запуск фонтанов — настоящий праздник, а потому на многих площадках для горожан и гостей города подготовят театрализованные представления. А на открытии фонтана в сквере дворца творчества «Орион» для демчан готовится красочная развлекательная программа. Начнется праздник в 12:00.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ.

День весны и труда уфимцы отметят большим концертом на площади Ленина. Для горожан и гостей столицы выступят танцевальные ансамбли, местные певцы и детские творческие коллективы. Начнется концерт в 12 часов дня.

Если вам неохота идти на главную площадь города, то вы можете посетить другие места. Праздничные концерты пройдут в парке Якутова, в парке Гафури, в Первомайском, а также на Кашкадане.

В этот же день в Демском парке состоится семейный праздник «Велодетство». Организаторы подготовили соревновательную часть и развлекательную программу. Гостей ждут скоростные заезды, фигурное вождение и семейные игры. Также состоится традиционный конкурс костюмов. На соревнованиях каждый участник вне зависимости от призового места получит медаль и подарок, призеры получат похвальные грамоты.

Уже в первые дни мая начнутся концертные программы для ветеранов.

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Так, 3 мая в Федоровском ДК запланирован концерт «Поклонимся великим тем годам». А 4 мая в Городском дворце культуры состоится концерт духовых оркестров Военного комиссариата РБ, Войсковой части 63494 (Алкино) и собственно ГДК под названием «Песни Победы».

ЯРМАРКИ И ВЫСТАВКИ.

Многие уфимцы уже успели этой весной побывать на своих садовых участках и дачах. И если чего-то не хватает для грядок, приходите на ярмарку «Все для сада и огорода» в субботу, 28 апреля. Традиционно, она пройдет на площадке перед сквером «Волна» в микрорайоне Затон.

Здесь можно будет приобрести семена, рассады, саженцы, удобрения, а также овощную продукцию по относительно приемлемым ценам. Ярмарка будет работать с 9.00. до 16.00.

1 мая на территории парка «Демский» стартуют сразу две ярмарки. На первой продавцами станут школьники. По словам организаторов, вырученные средства от продаж своих поделок мальчишки и девчонки собираются передать в ДЭБЦ «Росток» для дальнейшего содержания живого уголка. А на второй площадке будут хозяйничать уже родительницы — «DeMama-fest» — хэнд-мейд ярмарка, организованная сообществом дёмских мам.