Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Названа причина смерти актера сериала «Сваты» Олег Треповского
Пугачева, Николаев и Орбакайте пришли на вечеринку к Гуляеву
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Звезда «Ворониных» о тяжелой болезни: Не сдамся
Странный вид сына Полищук беспокоит фанатов - СМИ
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Фото сына Полищук вызвало вопросы у поклонников – СМИ
Коллеги соболезнуют жене Эрнста из-за смерти – СМИ
Только один вид шоколада полезен для здоровья - ученые
10 ежедневных привычек, вызывающих рак
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12Восстание обреченных
15:53 (мск), источник: "Российская газета"

В Краснодаре медики спасли жизнь ребенку с редким заболеванием

В Краснодаре врачи Перинатального центра Краевой клинической больницы № 2 спасли жизнь младенцу, у которого было редчайшее заболевание «кленового сиропа».

Это наследственное нарушение обмена органических кислот. Оно встречается один раз на 200 тысяч жителей. На Кубани такой ребенок родился второй раз за последние 30 лет.

При рождении вес девочки составлял лишь 1,3 килограмма, а ее состояние по шкале Апгар (системы быстрой оценки состояния новорожденного по основным критериям) составляло всего 4−5 баллов из 10 возможных.

— При отсутствии правильного лечения при такой болезни возрастает вероятность летального исхода, — рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. — Для спасения малыша были применены все самые современные технологии и методики, включая масс-спектрометрическое исследование в Москве, которое подтвердило диагноз, поставленный кубанскими специалистами, и правильно назначенное лечение. 50 суток врачи сначала ККБ № 2, а затем Детской краевой клинической больницы боролись за жизнь ребенка. Усилия кубанских медиков не прошли даром и их результат очевиден: ребенок был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей и развивается в соответствии со своим возрастом без видимых патологий.

Все новости региона
 Что увидят посетители выставки "Комнаты/Rooms" в Москве
Песков снова заявил о паранойе в США
Что интересного «умные» ракеты расскажут российской «оборонке»
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Лидер армянской оппозиции отказался учитывать «украинский опыт»
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Новый флешмоб: как бы выглядели птицы без крыльев (фото)
«Черный список» ЦБ превысил 6 тысяч человек
Выгребная яма: остров Боракай закрыт из-за экологических проблем
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В России появятся «умные» розетки Цифровизация должна завершиться в 2030 году.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь