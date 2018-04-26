В Краснодаре медики спасли жизнь ребенку с редким заболеванием

Это наследственное нарушение обмена органических кислот. Оно встречается один раз на 200 тысяч жителей. На Кубани такой ребенок родился второй раз за последние 30 лет.

При рождении вес девочки составлял лишь 1,3 килограмма, а ее состояние по шкале Апгар (системы быстрой оценки состояния новорожденного по основным критериям) составляло всего 4−5 баллов из 10 возможных.

— При отсутствии правильного лечения при такой болезни возрастает вероятность летального исхода, — рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. — Для спасения малыша были применены все самые современные технологии и методики, включая масс-спектрометрическое исследование в Москве, которое подтвердило диагноз, поставленный кубанскими специалистами, и правильно назначенное лечение. 50 суток врачи сначала ККБ № 2, а затем Детской краевой клинической больницы боролись за жизнь ребенка. Усилия кубанских медиков не прошли даром и их результат очевиден: ребенок был выписан домой в удовлетворительном состоянии.