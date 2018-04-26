В Краснодаре медики спасли жизнь ребенку с редким заболеванием
В Краснодаре врачи Перинатального центра Краевой клинической больницы № 2 спасли жизнь младенцу, у которого было редчайшее заболевание «кленового сиропа».
В Краснодаре врачи Перинатального центра Краевой клинической больницы № 2 спасли жизнь младенцу, у которого было редчайшее заболевание «кленового сиропа».
Это наследственное нарушение обмена органических кислот. Оно встречается один раз на 200 тысяч жителей. На Кубани такой ребенок родился второй раз за последние 30 лет.
При рождении вес девочки составлял лишь 1,3 килограмма, а ее состояние по шкале Апгар (системы быстрой оценки состояния новорожденного по основным критериям) составляло всего 4−5 баллов из 10 возможных.
— При отсутствии правильного лечения при такой болезни возрастает вероятность летального исхода, — рассказали в
Сейчас девочка находится под наблюдением врачей и развивается в соответствии со своим возрастом без видимых патологий.